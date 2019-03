Vorarlberg: Mutmaßlicher Neonazi schwänzte Schwurgericht

Feldkirch - 32-jähriger Deutscher hielt es nicht für notwendig, zu seinem Verfahren wegen Wiederbetätigung zu kommen.

Pünktlich um 9.30 Uhr nehmen die drei Berufsrichter, der Staatsanwalt, Schriftführerin, Verteidigerin und die acht Geschworenen plus Ersatzgeschworener Platz. Wer jedoch nicht kommt, ist der Angeklagte. Dem 32-jährigen Arbeitslosen wird vorgeworfen, gegen das Verbotsgesetz verstoßen zu haben. Und zwar in 12 verschiedenen Punkten. Einer ist zum Beispiel, dass er seinem Husky ein Hundehalsband mit dem Symbol der „Schwarzen Sonne“ anlegte und damit spazieren ging. Dasselbe Symbol bei einem Ohrschmuck des Mannes. Die „Schwarze Sonne“ ist ein verbotenes Symbol und besteht aus drei übereinander gelegten Hakenkreuzen. Weiters geht es um verbotene Musik, Bilder und so weiter.