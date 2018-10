Vorarlberg: Müllsünder „bestraft“, vor Richter gelandet

Ein aufgebrachter Hausbewohner packte einen Jugendlichen am Kragen und schleifte ihn 100 Meter weit mit. Verfahren endet mit Diversion.

In einer Aprilnacht hat ein 16-Jähriger auf dem Heimweg die Verpackung seines nächtlichen Imbisses vor ein fremdes Haus geworfen. Der Hausbewohner (57) erwischte den Jugendlichen auf frischer „Tat“ und rannte dem 16-Jährigen nach. Laut den polizeilichen Erhebungen packte er den Burschen daraufhin am Kragen, zog ihn rund 100 Meter weit zurück zum Haus und zwang ihn, den Müll aufzusammeln.

Aussage gegen Aussage

Das 16-jährige Opfer gab als Belas­tungszeuge an, der Angeklagte habe ihn nicht nur am Kragen gepackt und mitgezogen, sondern ihn auch mit einem Klappmesser bedroht. Der Angeklagte hingegen gab zu Protokoll, er habe kein Messer mit sich geführt. Er habe den Jugendlichen lediglich davor gewarnt, ein Messer zu zücken. Ein Kollege des Opfers, ebenfalls 16 Jahre alt, sagte vor Gericht als Zeuge, er habe ein Messer in der Hand des Angeklagten gesehen. Der Angeklagte habe zu ihm und den anderen Begleitern des Opfers gesagt, sie sollten verschwinden, sonst werde er sie abstechen. Davon habe er aber vor der Polizei noch nichts gesagt, merkte dazu der Strafrichter an. Vor der Polizei hatte der Beschuldigte noch behauptet, es habe überhaupt keinen Vorfall gegeben.