Vorarlberg: MPreis nimmt Rheintal ins Visier

MPreis-Baustelle in St. Gallenkirch.

Erst im April wurde der zweite MPreis-Standort in Vorarlberg in St. Gallenkirch eröffnet. Nun will die Tiroler Handelskette auch ins Rheintal. Das berichtet ORF Vorarlberg.

Auch in Hohenems wird momentan eine Filiale gebaut, die Anfang 2020 eröffnet werden soll. In Lauterach und Wolfurt seien die Verhandlungen fortgeschritten, auch in St. Anton und Bludenz sollen neue Märkte entstehen.

Es sollen Mini-Ms mit weniger Fläche und kleinerem Sortiment, MPreis-Märkte mit Baguette-Cafén und T+G-Märkte mit Schwerpunkt auf Tiefkühlkost und Getränke kommen.

Der Tiroler Lebensmittelhändler ist mittlerweile an 277 Standorten in Tirol, Vorarlberg, Kärnten, Südtirol und Salzburg. Das Unternehmen beschäftigt 6.100 Mitarbeiter, davon 220 Lehrlinge. Der Gesamtumsatz lag 2018 bei 900 Mio. Euro.