Vorarlberg: Motorradfahrer nach Kollision mit Geländewagen schwer verletzt

Am Samstagmorgen kollidierte in St. Gallenkirch ein Motorradfahrer mit einem Geländewagen. Er wurde schwer verletzt.

Gegen 07:40 Uhr fuhr ein 48-jähriger Motorradfahrer aus dem Montafon auf der L188 in St. Gallenkirch talwärts in Richtung Bludenz. In einer Rechtskurve geriet er dabei aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem 39-jährigen Lenker eines Puch Pinzgauers des Österreichischen Bergrettungsdienstes Vorarlberg kam. Obwohl der Lenker des Pinzgauers noch versucht hatte, nach rechts auszuweichen, konnte dieser eine Kollision nicht mehr verhindern.