Vorarlberg: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Am Samstag gegen 17.15 Uhr prallte ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Bludenz mit seinem Motorrad frontal gegen einen Pkw.

Ein 31-Jähriger fuhr am Samstag gegen 17.15 Uhr mit seinem Motorrad auf der L 193 von Bludenz kommend in Richtung Thüringen. Ein vor ihm fahrender Landbus blieb bei einer Haltestelle stehen, worauf der Motoradlenker am stehenden Bus vorbeifahren wollte. Zur selben Zeit fuhr ein PKW-Lenker auf die L 193 ein, dürfte das am Bus vorbeifahrende Motorrad übersehen haben und es kam zum Zusammenstoß. In der Folge stürzte der Motorradlenker, prallte gegen die Front des PKW und zog sich Verletzungen im Bereich des Beckens und Rückens zu. Der 31-Jährige wurde mit dem Hubschrauber C8 ins LKH Feldkirch gebracht.