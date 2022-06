Vorarlberg: Motorrad gegen Traktor – zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall im Vorderbregenzerwald wurden am Mittwochvormittag ein Motorradfahrer und sein Sozius verletzt.

Am Mittwochvormittag fuhr ein Mann mit seinem Traktor samt Anhänger auf der L205 von Hittisau kommend in Richtung Krumbacher Ortszentrum. In Krumbach wollte der Mann links in eine Seitenstraße abbiegen. Da der Traktorfahrer den Gegenverkehr abwarten musste, entsand hinter dem Traktor eine kleine Kolonne.