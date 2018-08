Vorarlberg: Mopedlenkerin (16) bei Kollision schwer verletzt

Am Dienstagabend kam es in Mittelberg zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Moped. Die Mopedlenkerin zog sich eine schwere Beinverletzung zu.

Ein 33-jähriger Pkw-Lenker fuhr um 20.45 Uhr in Mittelberg auf der Bödmerstraße in Richtung Kreuzung mit der Walserstraße/Bödmerstraße um dort in weiterer Folge nach links in Richtung Begegnungszone abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer von links (aus der Sicht des Pkw-Lenkers) kommenden 16-jährigen Moped-Lenkerin. Die 16-Jährige zog sich dabei eine schwere Beinverletzung zu und musste mit der Rettung ins Krankenhaus Immenstadt eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.