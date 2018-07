Vorarlberg: Mopedlenker stößt Radler um und begeht Fahrerflucht

Hörbranz - Die Polizei sucht nach einem Mopedlenker der am Sonntag Nachmittag in Hörbranz Fahrerflucht begangen hat.

Am Sonntag, den 29.07.2018, um 14:25 Uhr ereignete sich in Hörbranz auf der Lindauer Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem unbekannten Mopedlenker. Der 17-jährige Fahrradfahrer bog von der Ziegelbachstraße in die Lindauer Straße ein und wurde auf Höhe der Bushaltestelle “Gemeindeamt Hörbranz” von einem nachfolgenden Lenker eines weißen Mopeds erfasst und zu Boden gestoßen.