Vorarlberg: Moped-Unfall - Polizei sucht Autofahrer

Am Samstagmittag kam es in Bludenz zu einem Unfall - die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 15-Jähriger war mit seinem Moped gegen 13.15 Uhr auf der Pulverturmstraße in Bludenz in Richtung Kreuzung Bahnhofstraße unterwegs. Als er an der Haltelinie anhielt, fuhr ein nachkommendes Fahrzeug auf den stehende Moped auf, in weiterer Folge stürzte der 15-Jährige. Der Autolenker stieg aus und erkundigte sich, ob etwas passiert sei. Im Schock gab der Junge an, ass alles in Ordnung sei – zuhause verspürte er dann jedoch Schmerzen und erstattete Anzeige. Der Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt ohne Bekanntgabe seiner Daten fort.