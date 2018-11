Vorarlberg: Montafoner Bahn prallt auf Lkw

Am Donnerstag Nachmittag sind bei Stallehr ein Lkw und die Montafohnerbahn kollidiert. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 42 Jahre alter Lokführer mit dem MBS-Zug von Schruns in Richtung Bludenz. Dieser leitete umgehend eine Notbremsung ein, touchierte jedoch dennoch den zu diesem Zeitpunkt sich auf dem Bahnübergang befindlichen LKW im Bereich der Hinterachsen. Der LKW wurde durch die Wucht des Aufpralles um ca. 180 Grad gedreht und kam rund vier Meter neben den Gleisen zum Stillstand. An den Montafonerbahn sowie am LKW entstand erheblicher Sachschaden. Der LKW-Lenker erlitt durch den Zusammenstoß eine schwere Kopfverletzung. Zwei Zuginsassen, eine 15-jährige Frau und ein 24-jähriger Mann wurden leicht verletzt. Sie wurden mit der Rettung ins LKH Bludenz eingeliefert. Der Zug wurde durch die MBS nach Schruns abgeschleppt. Der LKW konnte ohne Schlepphilfe in ein nahgelegenes Firmengelände gefahren werden.