Vorarlberg: Möglicherweise weniger Ganztagsklassen ab Herbst

Im Herbst könnte das Angebot der Ganztagesklassen in Vorarlberg schrumpfen. Das behauptet Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink im Interview mit ORF Vorarlberg. Grund dafür soll Verwirrung um den Mittagstisch sein.

Im Juli wurde bekannt, dass nur noch Kinder, die am Mittagstisch teilnehmen, in die Ganztagsklasse gehen dürfen. Ansonsten verweigere der Bund die Finanzierung dafür. Schulleiter dürfen aber in bestimmten Fällen Ausnahmen machen, laut einem Landtagsbeschluss könne auch das Land finanziell unterstützen.