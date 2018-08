Vorarlberg: Modernste Ultraschallgerät Europas in Ländle-LKH

In den Landeskrankenhäusern Feldkirch und Bregenz gibt es seit Juni die modernsten Ultraschallgeräte Europas.

Damit zählen die beiden Landeskrankenhäusern zu den ersten Kliniken, welche das LOGIQ E10, Flagschiff von GE Healthcare, in Betrieb genommen haben. Die neuen Geräte können im Vergleich zum Vorgängermodell einfacher, ohne große manuelle Nacheinstellungen am Gerät besser aufgelöste Bilder generieren – besonders auch bei schwer schallbaren Patienten. Beispiele dafür sind etwa Patienten, die während einer Nierenuntersuchung nicht die Luft anhalten können, oder ein Sehnenriss, der eine Auflösung im Submillimeter-Bereich erfordert. Die neuen US-Geräte vereinfachen auch Untersuchungen von übergewichtigen Patienten, die z.B. eine Leberbiopsie benötigen oder die Bewertung einer Leber-Fibrose, bei der es darauf ankommt, ein Signal von Sturkutren, welche dünner als ein menschliches Haar sind, darzustellen.

Weitere Vorteile für Behandler und Patienten liegen in der hochpräzisen Genauigkeit und dadurch im “Mehr an Informationen”, dadurch können Krankheiten frühzeitiger erkannt werden. Zudem erfordern die Geräte kürzere Untersuchungszeiten.

Mehr Informationen

Modernste Technik – wie einem Grafikprozessor mit dem 48-fachen Daten-Durchsatz und der 10-fachen Verarbeitungsleistung im Vergleich zu den Vorgängersystemen – ermöglicht eine detailliertere und schnellere Bildgebung als bisher. Das bedeutet, dass die Bilder höher aufgelöst sind und mehr Informationen enthalten. So liefert z.B. die Tiefenbildgebung der Leber detaillierte Daten von der Leberkapsel bis hinunter zum Zwerchfell. Eine Untersuchung von Brustgewebe zeigt kleinste Verletzungen von der Haut bis hin zur Brustwand – ohne, dass irgendwelche manuellen zusätzlichen Einstellungen vorgenommen werden müssen. Primär werden diese neuen Ultraschallgeräte internistisch genutzt, so auch am LKH Feldkirch, am LKH Bregenz wird das Gerät von der Abteilung für Radiologie verwendet. Die Befunderhebung bezieht sich auf Bereiche wie etwa Leber, Abdomen, Carotis, Mamma, Ovarien, Gelenke, etc. (red)