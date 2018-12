Vorarlberg: "Moderne Infrastruktur für höchste Ausbildungsqualität"

Das Land Vorarlberg unterstützt die Investitionen an der HTL Dornbirn und Berufsschule Bludenz mit knapp 90.000 Euro.

Dank an Lehrkräfte

Landesstatthalter Rüdisser erinnert in dem Zusammenhang an das Wirtschaftsleitbild des Landes, das den Ausbau der Bildungsinfrastruktur im Hinblick auf den regionalen Qualifizierungsbedarf und die Anforderungen der Wirtschaft als wichtige Maßnahme definiert. Dazu gehöre insbesondere auch die Sicherung einer an den Bedürfnissen der Wirtschaft orientierten technischen Ausstattung für Berufsschulen und HTL, erläutert Rüdisser. Ihren Dank richten Wallner, Rüdisser und Schöbi-Fink an die kompetenten und engagierten Lehrpersonen.