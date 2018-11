Vorarlberg: Mit Traktor bewusstlos gegen Baum geprallt

Schlins - Am Freitagmittag ist in Schlins ein 43-jähriger Traktorlenker mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt.

Am Freitag gegen 13 Uhr führte ein 43-jähriger Mann mit einem Traktor in seinem Garten in Schlins Transportarbeiten durch. Dabei dürfte der Lenker kurze Zeit das Bewusstsein verloren haben. In weiterer Folge überfuhr die Landmaschine einen “lebenden Zaun” und stieß gegen einen Baum auf dem Nachbargrundstück. Der Traktor drückte den Baum um und kippte leicht seitlich weg.