Vorarlberg: Mit Pkw in Gegenverkehr gekracht

Andelsbuch - Bei einem Verkehrsunfall in Andelsbuch wurde am Donnerstagnachmittag eine Pkw-Lenkerin unbestimmten Grades verletzt.

Am Donnerstagnachmittag war eine Pkw-Lenkerin mit einer Beifahrerin von Andelsbuch kommend in Fahrtrichtung Bezau unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr in Andelsbuch-Bersbuch kam die Autolenkerin aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Kleinlaster.