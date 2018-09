Vorarlberg: Mit Beharrlichkeit und Kooperation zum Erfolg

Die Agrargemeinschaft Frassenwald, die in der Berggemeinde Raggal den Schutzwald direkt über dem Siedlungsgebiet bewirtschaftet, ist mit dem Staatspreis für vorbildhafte Waldwirtschaft ausgezeichnet worden.

Hochwertige Holzqualität

Neben der Schutzwaldfunktion stellen die rund 200 ha Ertragswald für die ca. 70 Mitglieder zählende Agrargemeinschaft die einzige Einnahmenquelle dar. Aufgrund der schattseitigen Lage der Waldflächen und der wüchsigen Böden im niederschlagsreichen Großwalsertal ist Potential für sehr hochwertige Holzqualität bis hin zum Klangholz für Instrumentenbauer vorhanden. Bis in die 1980er-Jahre waren die Waldflächen aufgrund von Überalterung, mangelnder Erschließung, langjähriger Waldweide sowie überhöhten Schalenwilddichten in einem desolaten Zustand. Der Spagat für die Betriebsführung bestand also darin, den Wald in Wert zu setzen und gleichzeitig die Schutzfunktionsfähigkeit zu verbessern.