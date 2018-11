Vorarlberg: Mit 1,7 Promille in Autokolonne gekracht

Am Donnerstagabend ereignete sich in Dornbirn ein Auffahrunfall, bei dem eine 67-jährige Frau verletzt wurde.

Am Donnerstag den 08. November 2018 gegen 18:10 Uhr fuhr eine 67-jährige Frau aus Brand mit ihrem PKW auf der L 190 von Hohemens kommend in Richtung Dornbirn. Bei der Kreuzung mit der Zieglergasse musste die Frau aufgrund eines vor ihr bereits angehaltenen LKWs ebenfalls stehenbleiben.

Ein nachfolgender PKW, welcher von einem 47-jährigen Dornbirner gelenkt wurde, übersah das Kolonnenende und prallte auf das Fahrzeug der Frau. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW der 67-jährigen in das Heck des LKWs geschoben und erheblich beschädigt. Die Lenkerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Dornbirn gebracht.

Der Lastkraftwagen und der PKW des Dornbirners wurden jeweils leicht beschädigt, die Lenker blieben bei dem Unfall unverletzt. Ein durchgeführter Alkomattest bei dem 47-jährigen Dornbirner verlief mit 1,66 Promille positiv. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Er wird an die Staatsanwaltschaft und an die Bezirkshauptmannschaft angezeigt werden.