Vorarlberg: MH direkt übernimmt Firebox

Der Vorarlberger E-Commerce-Dienstleister MH direkt übernimmt den britischen Kult-Webshop Firebox.

Einer weiterer Meilenstein in der Wachstumsstrategie des E-Commerce-Experten MH direkt: Das Lauteracher Unternehmen übernahm Anfang Mai den in London ansässigen Online-Shop Firebox. "Firebox war eigentlich immer ein Vorbild für uns. Und wir haben, was die Entwicklung einer wirklich guten Shopping Site für originelle Geschenke betrifft, viel von ihnen gelernt", so CEO Philipp Schindler in einer Aussendung. Es soll nun nicht nur das Endkundengeschäft forciert werden, in Zukunft soll Firebox auch für Business-Kunden im englischen Markt erschlossen werden.