Vorarlberg: Mellau feiert sein neues Gemeindehaus

Mellau - Der Neubau des Gemeindezentrums Mellau ist ein Sinnbild für eine generelle Erfrischungskur, die sich die Gemeinde zum Ziel gesetzt hat. Die Investition soll helfen, die dörfliche Struktur zu erhalten.

Von Bürgermeister Tobias Bischofberger und Landeshauptmann Markus Wallner sind am Sonntagvormittag die neu errichteten “Gemeindebauten Mellau” offiziell eröffnet worden. Das Neubauprojekt umfasst den neuen Dorfsaal samt Foyerbereich, neue Kindergartenräumlichkeiten, ein Probelokal für den örtlichen Musikverein, eine Tiefgarage und die Neugestaltung des Dorfplatzes. Rund 8,5 Millionen Euro wurden investiert. In seinen Gratulationsworten strich der Landeshauptmann die Bedeutung einer guten Infrastruktur für die Lebens- und Standortqualität in einer Gemeinde hervor. Am Festakt mit Segnung durch Pfarrer Georg Willam nahm auch Landtagsvizepräsidentin Martina Rüscher teil.