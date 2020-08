Vorarlberg: Mehrere Anzeigen nach Schwerpunktkontrolle

Bei einer Schwerpunktkontrolle in der Nacht wurden zehn Personen angehalten, die unter Suchtmitteleinfluss am Steuer saßen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag von 17 bis 2 Uhr, wurde in den Bezirken Bregenz und Dornbirn eine Schwerpunktkontrolle „Suchtgift und Alkohol im Straßenverkehr“ durchgeführt. An der Schwerpunktaktion beteiligten sich 15 Polizeibeamte aus beiden Bezirken und der Landesverkehrsabteilung sowie zwei Polizeiärzte.