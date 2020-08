Vorarlberg: Maskenpflicht bei Gemeinderatswahlen

Bei den Gemeinderatswahlen in gut zwei Wochen herrscht Maskenpflicht in den Wahllokalen.

Am 13. September 2020 wird in allen 96 Vorarlberger Gemeinden gewählt. Zum Schutz der Wähler herrscht in die Wahllokalen die Pflicht einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen - dieser muss von den Wählern selbst mitgebracht werden.

Maske und Stift mitbringen

"Wir wollen die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen so sicher wie möglich gestalten", so die amtsführende Vizepräsidentin des Vorarlberger Gemeindeverbands, Bürgermeisterin Andrea Kaufmann in einer Aussendung. Das Tragen einer Maske sei dabei ein wichtiger Aspekt. Kaufmann appelliert auch an die Wähler. "Bitte denken Sie daran, eine Maske ins Wahllokal mitzubringen. Am besten füllen Sie den Wahlzettel bereits zuhause aus oder bringen - wenn möglich - Ihren eigenen Schreibstift mit."