Vorarlberg: Männer im Haushalt arbeitsscheu

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage zeigen: Der Haushalt wird immer noch größtenteils von Frauen organisiert. In Vorarlberg sind die traditionellen Rollenbilder am stärksten ausgeprägt.

Der Mann geht arbeiten, während sich die Frau um die Kinder und den Haushalt kümmert – ein klassisches Rollenbild, dass in vielen Köpfen für überwunden scheint. Wie es tatsächlich um den Status Quo in Österreich steht, zeigt eine aktuelle Studie, bei der 500 Österreicherinnen und Österreicher zur Verteilung der Aufgaben sowie deren Organisation im Haushalt befragt wurden.

So wurde im Zuge der Studie zunächst erhoben, welche Aufgaben im täglichen Leben von wem erledigt werden. Dabei zeigt sich: Wenn es um die Verteilung der „Klassiker“ unter den Hausarbeiten geht, leisten immer noch Frauen den Löwenanteil: 82 % der befragten Frauen waschen (im Vergleich zu 16 % der Männer), 77% bügeln (Männer: 14%) und 73 % putzen (Männer: 12 %) ausschließlich oder häufiger. Lediglich kleine Reparaturen (77%) und die Autoreinigung (67%) fallen vorwiegend in den Aufgabenbereich der Männer.

Mental Load

Doch nicht nur das Ausführen von Hausarbeiten, sondern auch das Organisieren und Planen alltäglicher Tätigkeiten ist geleistete Arbeit, die belastend sein kann und seit einigen Jahren unterm dem Begriff „Mental Load“ zusammengefasst wird. Die jüngsten Zahlen zeigen, dass diese Aufgaben überwiegend von den Partnerinnen erledigt werden. So liegen zum Beispiel Geburtstagsgeschenke organisieren (69 %), Mahlzeiten planen (66 %) oder Arzttermine vereinbaren (58 %) in deren Verantwortung.

Mit Folgen: Über die Hälfte der Frauen (54 %) stufen ihre persönliche „Mental Load“ als sehr hoch beziehungsweise hoch ein. Bei den Männern ist dies hingegen nur bei 31 % der Fall. „Diese versteckte, unsichtbare Last im Kopf der Frauen muss endlich in der Familie, der Gesellschaft und auch in der Politik gesehen, um als Arbeit wertgeschätzt zu werden. Dann könnte sie auch besser verteilt werden“, kommentiert Philipp Kammerer die jüngsten Zahlen.

Zeit als Ursache für Haushalts-Frust

Vorarlberg: Pascha oder Partner?

In Vorarlberg herrschen, den Umfrageergebnissen nach, die traditionellsten Rollenbilder. So sind knapp über 90 % der Frauen, zum Beispiel, nach wie vor ausschließlich oder häufiger für das Putzen verantwortlich, was sogar von 73 % der Vorarlberger Männer bestätigt wird. An der Verteilung der Haushaltsaufgaben möchten letztgenannte aber scheinbar kaum etwas ändern, denn alle befragten Männer in Vorarlberg (100 %) sind damit eher und sehr zufrieden.