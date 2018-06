Vorarlberg: Mann stürzt von Hebebühne - schwer verletzt

Ein 79-Jähriger wurde bei Arbeiten an seinem Werkstatttor in Meiningen schwer verletzt.

Der Mann wollte am Freitagmittag eine morsche Holzplatte bei seinem Werkstatttor austauschen. Um die neue Latte in rund vier Metern Höhe festzuschrauben, stellt er eine selbst gebaute, elektrische Hebebühne auf. Er stellte sich auf die Plattform und legte dort seine Bohrmaschine ab. Biem Hochfahren der Hebebühne rutschte die Bohrmaschine von der Plattform und verklemmte sich in dem Steuermechanismus.