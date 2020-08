Vorarlberg: Mann nach Radunfall in Bregenz schwer verletzt

In der Nacht auf Freitag kollidierten zwei Radfahrer in Bregenz - einer davon war alkoholisiert.

Am Donnerstag gegen 23:17 Uhr fuhr ein 53-jähriger in Bregenz wohnhafter Lenker eines E-Bikes in alkoholisiertem Zustand auf dem Fahrradweg Anton-Renz-Weg in Richtung Haldenweg. Zur selben Zeit kam ihm ein 49-jähriger ebenfalls in Bregenz wohnhafter E-Bike Fahrer auf dem Anton-Renz-Weg in entgegengesetzter Fahrtrichtung entgegen.