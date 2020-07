Vorarlberg: Mann in Dornbirn von Schlange gebissen

Ein Mitarbeiter der Kläranlage Dornbirn wurde am Mittwoch von einer Schlange in die Hand gebissen.

Am Mittwoch gegen 15:15 Uhr war ein 51-jähriger Arbeiter in der Kläranlage Dornbirn mit Arbeiten an einem Stromverteilerkasten auf der Anlage beschäftigt. Im Zuge dieser Arbeiten wurde der 51-Jährige von einer Schlange in die Hand gebissen.