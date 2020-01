Vorarlberg: Mann beim Abschleppen von Stahlkette getroffen

St. Anton im Montafon - Ein 41-Jähriger wollte am Donnerstagnachmittag einen Traktor abschleppen, als eine Stahlkette riss und ihn am Kopf traf. Der Mann wurde schwer verletzt.

Um 15:45 Uhr entlud ein 46-jähriger Rankweiler bei einer Deponie in St. Anton mit einem Traktor Aushubmaterial. Da er festgefahren war und weder vor noch zurück fahren konnte, rief er einen 41-jährigen Verwandten an, der ihm mit seinem Traktor zur Hilfe kam.

Der 41-Jährige hängte den festgefahrenen Traktor mit einer Stahlkette an seinen Traktor an und versuchte diesen, Front an Front, herauszuziehen. Dabei riss die Stahlkette, die aufgrund der Spannung zurückschlug. Die Kette durchschlug das Führerhaus des 41-Jährigen und traf diesen am Kopf. Er wurde dabei schwer verletzt, vom Notarzt versorgt und ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.