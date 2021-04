Vorarlberg: Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ein 60-Jähriger wurde bei einem Arbeitsunfall in Weiler schwer verletzt

Am Freitag gegen 11.40 Uhr lenkte ein 39-jähriger Mann einen Sattelzug auf den Vorplatz einer Firma in Weiler und öffnete die Türen des Sattelauflegers. Da der Sattelzuglenker noch etwas zurückfahren wollte, stieg er wieder in die Fahrerkabine ein und fuhr zurück. Dabei dürfte er einen 60-jährigen Mitarbeiter der Fima übersehen haben, der offenbar mit einem Stapler den Sattelzug entladen und zuerst die Zurrgurte im Laderaum lösen wollte. Beim Rückwärtsfahren wurde der Mann zwischen Sattelzug und Front des Hubstaplers eingeklemmt und schwer verletzt. Er erlitt schwere Wirbel-, Becken- und Bauchraumverletzungen und wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch transportiert.