Vorarlberg: Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ein 36-Jähriger wurde bei Arbeiten auf einem Dach in Feldkirch schwer verletzt.

Am Donnerstag gegen 08.20 Uhr waren ein 36 und ein 26 Jahre alter Mann auf dem Dach einer 4-stöckigen Wohnanlage in Feldkirch mit Kranarbeiten beschäftigt. Um das Dach für bevorstehende Dachdeckerarbeiten frei zu räumen, wollten sie drei Holzpaletten, die als Bedeckung für eine runde Aussparung in der Betondecke dienten, mit dem Kran vom Dach des Gebäudes heben.