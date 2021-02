Vorarlberg: Männer nach Hitler-Gruß festgenommen

Zwei Männer hoben bei einer Polizeikontrolle in Dornbirn den Arm zum Hitler-Gruß und wurden anschließend festgenommen.

Beamte der Polizeiinspektion Dornbirn kontrollierten am Sonntag um 14.10 Uhr beim Bahnhof Dornbirn drei Personen, die gegen das dortige Alkoholverbot und gegen die derzeitige COVID19-Maßnahme eine Maske zu tragen, verstießen. In weiterer Folge wurden die drei Personen vom Bahnhofsgelände weggewiesen. Beim Weglaufen drehten sich zwei der drei Männer im Alter von 29 und 34 Jahren in Richtung der Beamten um, hoben den Arm zum Hitlergruß und schrien „Heil Hitler“. Dies konnte von einer größeren Anzahl von Menschen wahrgenommen werden. Im Zuge der nun weiteren Amtshandlung musste der 34-Jährige festgenommen werden.