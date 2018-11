Vorarlberg: Mädchenzentrum Amazone feiert 20-jähriges Bestehen

Bregenz – Seit 1998 ist die Amazone ein Treffpunkt für Mädchen von 10 bis 18 Jahren und zugleich ein Kompetenzzentrum für Beratung und Genderarbeit.

Der Startschuss für das erste Mädchenzentrum in Vorarlberg erfolgte auf Initiative von Mädchen und Frauen im Jahr 1998 unter dem Namen “Kecke Quecke”. 2001 wurde dieses von den Besucherinnen in “Mädchenzentrum Amazone” umbenannt. Stand in den ersten Jahren die feministische Mädchenarbeit im Vordergrund, so fokussiert sich der Verein Amazone heute auf die Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit im Mädchenzentrum, der Mädchenberatung und der Fachstelle Gender. Der Verein Amazone erhält heuer einen Landesbeitrag von über 101.000 Euro.