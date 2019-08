Vorarlberg/Ludesch: Moped kollidiert mit Pkw - eine Person verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Ludesch wurde eine 16-jährige Mopedlenkerin verletzt.

Am Mittwochnachmittag fuhr eine 16-jährige Mopedlenkerin auf der Walgaustraße in Ludesch mit ihrem Moped in Richtung Nüziders. Zur selben Zeit fuhr ein 26-jähriger Pkw-Lenker auf der Röslestraße in die Walgaustraße ein und übersah dabei die von links kommende Mopedlenkerin. Durch die rechtwinklige Kollision wurde die Mopedlenkerin über das Moped und den Pkw geschleudert, prallte auf der Fahrbahn auf und wurde unbestimmten Grades verletzt.