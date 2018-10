Vorarlberg: LR Gantner übergab Tierschutzpreise

Vorbildliche Leistungen im Umgang mit Tieren sind am Dienstag im Rahmen der Überreichung der Vorarlberger Tierschutzpreise 2018 gewürdigt worden.

Zum sechsten Mal hat die Vorarlberger Landesregierung in Zusammenarbeit mit den Vorarlberger Nachrichten (VN) rund um den Welttierschutztag vorbildliche Leistungen, Maßnahmen, Projekte und Aktivitäten im Bereich des Tierschutzes und der Tierhaltung mit dem Vorarlberger Tierschutzpreis ausgezeichnet. Mit der Initiative werden zum einen Wege in der landwirtschaftlichen Tierhaltung hin zu gehobenem Tierwohl und einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung aufgezeigt. Zum anderen soll der vorbildliche ehrenamtliche Umgang mit Tieren öffentlich bewusst gemacht werden, erläuterte der Landesrat.

Hoher Stellenwert für Tierwohl und Tierschutz

Tierwohl und Tierschutz hätten in Vorarlberg einen hohen Stellenwert, bekräftigte Gantner in seinen Ausführungen. Dabei sei artgerechte Tierhaltung in den heimischen Betrieben längst gelebte Praxis. In der heuer überarbeiteten Landwirtschaftsstrategie “Landwirt.schafft.Leben” werde dem Tierwohl ebenfalls große Bedeutung eingeräumt. Mit dem Tierschutzpreis würden die positiven Beispiele vor den Vorhang geholt und der Öffentlichkeit präsentiert, sagte Gantner. Das sei angesichts der tendenziell negativen Meldungen, die im Zusammenhang mit Tierschutz bei den Menschen ankommen, mehr als nur notwendig, so der Landesrat.