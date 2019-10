Vorarlberg: Lkw-Unfall in Schoppernau

Ein Lastkraftwagen kam am Freitagvormittag in Schoppernau von einer Forststraße ab und landete im Gelände.

Ein 26-jähriger Mann fuhr um 08.30 Uhr mit seinem mit Hackschnitzel beladenen Lkw auf dem Güterweg von der Breitenalpe kommend talwärts in Richtung Schoppernau. Dabei kam ihm ein anderer Lkw entgegen, welcher von einem 58-jährigen Mann gelenkt wurde.

Als der Fahrer den entgegenkommenden Lkw bemerkte, hielt er an und setzte einige Meter zurück, um Platz zu machen. Am talseitigen Fahrbahnrand sackte der Lkw jedoch plötzlich ab und geriet in Schräglage.