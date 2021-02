Vorarlberg: Lkw in Schlins von der Straße abgekommen

Am Dienstagvormittag geriet ein vollbeladener Lkw auf der Walgaustraße von der Fahrbahn ab und stürzte um.

Am Dienstag gegen 9 Uhr war ein Lkw auf der Walgaustraße in Schlins in Richtung Satteins unterwegs, als er aus unbekannter Ursache auf das rechte Fahrbahnbankett geriet. Der Lenker riss das Lenkrad herum, fuhr quer über die Straße über den linken Fahrbahnrand hinaus in ein Feld.