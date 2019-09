Vorarlberg: LKH Rankweil eröffnet Wachkomastation

Am Donnerstag wurde am LKH Rankweil die generalsanierte neurologische Akut-Nachbehandlung- und Wachkomastation eröffnet.

Am LKH Rankweil nun wurden die Stationen der neurologischen Akut-Nachbehandlung und die Wachkomastation generalsaniert und auf den neuesten Stand des Spitalsstandards gebracht. Dies ist eine vorbedingende Maßnahme zur Weiterführung der Masterplanung am Rankweiler LKH. Die Fertigstellung der Stationssanierung war Ende Juli 2019, die neuen Stationen werden Anfang Oktober bezogen. Die Kosten für die Sanierung sowie für die ebenfalls neue Fassade beliefen sich auf 5,5 Mio. Euro. In der Akutnachsorge stehen insgesamt zwei 2er-Kojen und acht 1er Kojen für Patienten zur Verfügung. Hier wurde die Bettenzahl von 8 auf 12 erhöht. Die Wachkomastation - ehemals Psychiatrie – ist nun neu der Neurologie zugeordnet und führt zwei 4-Bettzimmer und zwei 2-Bettzimmer.