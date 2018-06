Vorarlberg: LKH Feldkirch baut Thoraxchirurgie aus

Seit Jänner 2018 steht die Abteilung für Allgemein, Viszeral- und Thoraxchirurgie unter der Leitung von Ingmar Königsrainer - nun wird das Team um einen weiteren Experten erweitert.

Königsrainer übernahm mit Jänner 2018 die Leitung der Abteilungen für Allgemein, Viszeral- und Thoraxchirurgie am Schwerpunktkrankenhaus Feldkirch sowie am LKH Bludenz. “Ich habe mich gefreut, die Schwerpunktabteilung für Chirurgie in Vorarlberg zu übernehmen: Sie war sehr gut geführt, das bestehende chirurgische Team arbeitet ausgezeichnet und bietet die notwendige fachliche Kompetenz, alle Patienten mit komplexen thorkalen und abdominellen Tumorerkrankungen optimal zu behandeln.”