Vorarlberg Live mit Claudia Gamon und Michael Ritsch

Am Montag, ab 17 Uhr, sind die EU-Abgeordnete Claudia Gamon und der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch in "Vorarlberg Live" zu Gast.

Claudia Gamon (NEOS) ist seit 2. Juli 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments. Die Vorarlbergerin ist in Brüssel volles Mitglied im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE) sowie stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) und im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI). Was sagt Claudia Gamon zur Strategie der EU um die Coronakrise zu bekämpfen? Wie kann Vorarlberg von der EU profitieren und was für eine Rolle kann Europa zwischen den zwei riesigen Wirtschaftsmächten USA und China spielen?

Michael Ritsch zu Gast

Nach 15 Jahren hat Michael Ritsch das Ziel seiner politischen Träume erreicht und wurd zum Bürgermeister von Bregenz gewählt. In einer Stichwahl konnte er sich gegen Langezeit-Bürgermeister Markus Linhart von der ÖVP durchsetzen. Seine Amtsübernahme war jedoch von einer Coronavirus-Erkrankung überschattet. Ritsch ist in Bregenz keine Koalition eingegangen und bevorzugt ein "Spiel der freien Kräfte". Die besten Ideen und Konzepte - egal von welcher Partei - sollen im Stadtrat zur Abstimmung kommen. „Ich will ein Bürgermeister sein, der die besten Köpfe die besten Ideen verwirklichen lässt“, sagte der neue Stadtchef bei seiner Angelobung. Doch wie geht es unter anderem mit Projekten wie "Seequartier", "Seestadt" und Co weiter?