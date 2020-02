Vorarlberg: Listen für Gemeinderatswahl stehen fest

Die wahlwerbenden Parteien zu den Vorarlberger Gemeindewahlen 2020 sowie die kandidierenden Personen für die Bürgermeister-Direktwahlen stehen nun fest.

Insgesamt 214 Parteilisten (193 waren es im Jahre 2015) treten in den 96 Vorarlberger Gemeinden zur Wahl an, 134 Personen stellen sich der Wahl zum/zur Bürgermeister/in (im Jahre 2015 waren es 132 Personen). Die Wahlunterlagen werden bis Ende Februar an die Wahlberechtigten versendet.