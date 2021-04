Vorarlberg: Linienbus gerät an Haltestelle in Brand

Am Lingenauer Dorfplatz geriet ein Linienbus am Donnerstagabend in Brand.

Am Donnerstagabend bemerkte der Busfahrer des Landbusses beim Dorfplatz in Hittisau Rauchentwicklung im hinteren rechten Radbereich. Eine Kontrolle ergab, dass sich vermutlich aufgrund eines technischen Gebrechens beim Luftkreislauf die rechtsseitigen Bremsen automatisch schlossen und sich nicht mehr öffneten, wodurch die Rauchentwicklung entstand.

Während der Fahrt befanden sich mehrere Personen im Bus, welche vom Busfahrer sofort evakuiert wurden.

Es wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr Lingenau war mit 12 Einsatzkräften vor Ort.