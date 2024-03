Vorarlberg Lines: Eine Saison der Investition und Innovation

Die Vorarlberg Lines Bodenseeschifffahrt GmbH feierte 2023 ein eindrucksvolles Umsatzwachstum und blickt optimistisch auf die kommende Saison.

Strategien für Erfolg: Preissteigerung und Fokus auf Qualität

Vorbereitungen auf die neue Saison: Investitionen und Optimismus

Mit Blick auf die Saison 2024, die am Karfreitag beginnt, wurden beträchtliche Investitionen in die Flotte getätigt, insbesondere in das Flaggschiff MS Austria, um deren Seetauglichkeit für die nächsten Dekaden zu sichern. Rupp äußerte sich zudem optimistisch über die Wetterprognosen für Ostern und plant zahlreiche Events, darunter den Tag der Schifffahrt und das 200-Jahre-Jubiläum der Personenschifffahrt am Bodensee.