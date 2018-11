Vorarlberg: 137.500 Schweizer Franken verschwiegen

Feldkirch - Einschlägig vorbestrafte 50-Jährige wegen betrügerischer Krida zu zwölf Monaten Haft verurteilt. Fußfessel genehmigt.

Sie ist kein unbeschriebenes Blatt. Die 50-Jährige hat international bereits mehrere Vorstrafen und auch in Feldkirch wurde sie bereits einmal verurteilt. Der Grund: Gläubiger geschädigt, Vermögen geheim gehalten. Nun geht es um ein ganz ähnliches Verhalten. In Liechtenstein mit 5.500 Schweizer Franken monatlich gut verdient. In Vorarlberg im Schuldenregulierungsverfahren beteuert, kein Einkommen zu haben. Auch das AMS soll getäuscht, 4.500 Euro erschlichen worden sein. Letzterer Vorwurf blieb vorerst unerledigt. Für die Sache mit der Liechtensteiner Stelle gab es eine Haftstrafe von 12 Monaten.