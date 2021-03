Vorarlberg: Lediglich acht Neuinfektionen am Freitag

Denen gegenüber stehen 58 Genesungen, wie das Dashboard des Landes am Mittag verzeichnete.

Stand Freitag, 12 Uhr: Seit Donnerstagmitternacht wurden in Vorarlberg acht Neuinfektionen verzeichnet, denen gegenüber stehen 58 Genesungen. Damit sinkt die Zahl der aktiv positiven Fälle auf 420.

Zuletzt waren am Montag zwei Todesopfer zu beklagen. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie 276 Personen am oder mit dem Coronavirus verstorben.

Lage in den Spitälern

Fünf Krankenhaus-Mitarbeiter sind derzeit positiv getestet, fünf sind zusätzlich in Quarantäne.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

In Vorarlbergs bevölkerungsreichster Stadt Dornbirn wurden 54 Infizierte gemeldet. In Lustenau waren 27 Personen mit dem Coronavirus infiziert, in der Landeshauptstadt Bregenz 29.