Vorarlberg: Lebenshilfe sucht Zivildiener

Für den nächsten Turnus im September hat die Lebenshilfe Vorarlberg noch Zivildienststellen anzubieten.

Die Lebenshilfe Vorarlberg begleitet aktuell an die 1.000 Menschen mit Behinderungen im ganzen Land. „Um unseren begleiteten Personen eine größtmögliche Lebensqualität bieten zu können, sind wir auf die Unterstützung von Zivildienern angewiesen. Für den September-Turnus haben wir noch offene Zivi-Stellen zu besetzen. Wir freuen uns auch über Kurzentschlossene, die sich bei uns melden und die Chance für sich nutzen, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und ihre soziale Kompetenz zu stärken“, erklärt Michaela Wagner-Braito, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Vorarlberg.

Pascal macht Zivildienst

Die Lebenshilfe bietet mit 60 Standorten in Vorarlberg eine große Auswahl an unterschiedlichen Einsatzstellen für Zivildiener. Der 21-jährige Pascal Tement hat die Möglichkeit genutzt und leistet seit Juni seinen Zivildienst im Wohnhaus Feldkirch-Gisingen: „Das Militär war keine Option für mich. Zivildienst bringt mir mehr, damit ich in Zukunft besser mit unterschiedlichen Menschen umgehen kann. Gerade bei Menschen mit Behinderungen war ich unsicher, wenn ich sie mal auf der Strasse getroffen habe. Die Arbeit ist abwechslungsreich und es macht Spaß zu sehen, wie deutlich sie sich über etwas freuen können. Meine Sichtweise hat sich komplett verändert und ich würde nie mehr zu jemandem ‚Bist du behindert?!‘ sagen.“