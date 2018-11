Vorarlberg: "Lange Nacht der Lehre" bei Zumtobel

Die Lehrwerkstatt der Zumtobel Group in Dornbirn öffente am vergangenen Freitag ihre Pforten für die "Lange Nach der Lehre".

Erst wenige Tage zuvor wurde der Zumtobel Group von der Wirtschaftskammer Vorarlberg bereits zum achten Mal in Folge das Prädikat „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ für überdurchschnittliches Engagement in der Lehrausbildung verliehen. Mit aktuell 75 Lehrlingen gehört die Zumtobel Group zu einem der wichtigsten Lehrausbildern im Ländle. Dies nicht zuletzt daher, weil seit 1980 auch Mädchen in technischen Berufen ausgebildet werden. Neben der allerersten Werkzeugmacherin Österreichs im Jahre 1984 konnten bisher weitere 72 Mädchen ihre technische Lehre bei der Zumtobel Group abschließen.