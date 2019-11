Vorarlberg: Landesregierung hebt Mindestlohn auf 1.800 Euro

Der Mindestlohn für Landesbedienstete soll, wie es im neuen Regierungspapier heißt, auf 1.800 Euro brutto angehoben werden. Damit will man ein Vorbild für die Privatwirtschaft sein.

Momentan zahlt die Landesregierung seinen Arbeitnehmern in der Verwaltung laut eines Berichts des ORF Vorarlberg mindestens 1.701 Euro. In den Krankenhäusern erhalten Landesbedienstete derzeit einen Brutto-Mindestlohn von 1.730 Euro.

Plus von 3,45 Prozent

Nun kommt es nach zwei Jahren zur ersten Vorrückung, die in jedem Fall über der nun verkündeten Lohnaufstockung liegt, so Markus Vögel, Leiter der Personalabteilung des Landes. Noch vor Jahresende stehen außerdem Lohnverhandlungen an, im vergangenen Jahr gab es für die niedrigsten Einkommen ein Plus von 3,45 Prozent.