Vorarlberg - Landesrat Rauch zum Klimawandel: „Die Kosten des Nichtstun sind hoch – sozial und wirtschaftlich“

Landesrat Johannes Rauch diskutierte am Mittwoch Abend im Rahmen des 6. Public-Forum für die Ostschweiz, Liechtenstein und Vorarlberg das Thema „Energie-Wende 2050“ mit Experten.

„Der Klimawandel hat bereits begonnen: Wir müssen jetzt handeln. Verzicht auf fossile Energieträger, Förderung nachhaltiger Energiequellen, Ausbau des öffentlichen Verkehrs und umfassende Bewusstseinsbildung sind dringend notwendig“, so Landesrat Rauch.

Vorarlberger Blick

Gestern fand in St. Gallen bereits zum sechsten Mal ein Public-Forum für die Region Ostschweiz, Liechtenstein und Vorarlberg, organisiert von PwC, statt. Das Leitthema der diesjährigen Veranstaltung war „Energie-Wende 2050: Volkswirtschaftlicher Wahn oder unterschätze Chance für Wirtschaft und Lebensraum?“. Nach einleitenden Fach-Vorträgen nahm Landesrat Rauch an der anschließenden Podiumsdiskussion teil und brachte Vorarlberger Blickwinkel und Strategien in die Diskussion ein.