Vorarlberg: Land hilft bei Beschaffung von Grippe-Impfstoff

Das Land Vorarlberg will die Apothekerkammer bei der Beschaffung von Grippe-Impfstoffen unterstützen.

Die Beschaffung von Grippe-Impfstoff ist in Vorarlberg – anders als in anderen Bundesländern – seit vielen Jahren Sache der Apotheken. Heuer fällt es ihnen schwerer, eine ausreichende Menge davon bereitzuhalten, weil die Corona-Krise die Nachfrage europaweit massiv gesteigert hat. Deshalb unterstützt das Land Vorarlberg die Apotheken bei ihrer Aufgabe, erklärt Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher.

„Wir versuchen über alle zur Verfügung stehenden Kanäle Grippe-Impfstoff zu organisieren. Unter anderem wurden Anfragen über das Gesundheitsministerium sowie die Bundesbeschaffungsbehörde gestellt. Für besonders sensible Gruppen ist seitens des Landes vorgesorgt“, so Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher: „Neben Impfstoff für Kinder bis zum 15. Lebensjahr wurde auch ein Sonderkontingent eines speziellen Impfstoffes für Personen über dem 65. Lebensjahr , in s besondere für Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen zugesagt.“

Kontingent für Pädagogen

Für Impfstoff vormerken

Man werde jetzt beobachten, wie hoch die Impfbereitschaft und auch die tatsächlichen Liefermengen tatsächlich seien. Grundsätzlich wolle man aber an der guten Partnerschaft mit den Vorarlberger Apotheken auch in Zukunft festhalten. „Die Apotheken tun alles, um ausreichend Impfstoff für ihre Kunden zu bekommen. Am besten ist es, sich in der Apotheke vormerken zu lassen, die Interessierte sofort informiert, sobald der Impfstoff wieder verfügbar ist“, sagt Jürgen Rehak, Präsident der Vorarlberger Apothekerkammer.