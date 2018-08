Vorarlberg: Land entlastet Familien zum Schulstart

Auch in diesem Jahr gibt es wieder Schulstartpakete bzw. Schulartikel-Gutscheine für Kinder aus finanziell schwächeren Familien.

“Der Schulbeginn ist für Familien mit schulpflichtigen Kindern mit beträchtlichen Kosten verbunden. Die Schulstartaktionen tragen dazu bei, dass gerade für jene, die es am dringendsten brauchen, die finanzielle Belastung etwas abgefedert werden kann”, sagt Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker. “Die Bildungsschancen der Kindern sollen nicht am Finanziellen scheitern. Wir wollen, dass alle Kinder erfolgreich in ein neues Schuljahr starten können”, fügt Bildungslandesräting Barbara Schöbi-Fink hinzu.