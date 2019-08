Vorarlberg: Land will Wasserkraft ausbauen

Allein in den letzten zehn Jahren sind rund 20 Kraftwerke genehmigt bzw. fertiggestellt worden.

Jüngstes Beispiel ist das Obervermuntwerk II, das am kommenden Wochenende im Rahmen der "Tage der offenen Tür" besichtigt werden kann. Mit diesen Ausbaumaßnahmen wird Vorarlbergs eigenständiger Kurs am Energiesektor weiter gestärkt, betonten Landeshauptmann Markus Wallner, Landesrat Christian Gantner und illwerke vkw-Vorstand Helmut Mennel. Im Hinblick auf die Energieautonomie Vorarlberg und die Pariser Klimaschutzziele werde dieser Weg daher konsequent fortgesetzt. Besonders interessant sind Projekte an Bregenzerach, Meng und Ill, die gerade geprüft werden.

Hohe Versorgungssicherheit

Wasserkraftwerke mit Pumpspeicherung bieten auch die Möglichkeit, Schwankungen in der Stromerzeugung aus Wind und Sonne auszugleichen. "Daher brauchen wir die Wasserkraft – neben ihrer Bedeutung für Klimaschutz und Energieautonomie – vor allem auch für die Versorgungssicherheit und das Aufrechterhalten von moderaten Strompreisen, die zu den günstigsten in Österreich und den umliegenden Regionen zählen", erklärte Wallner.

Zu den wichtigsten neuen Kraftwerken zählen die beiden Großkraftwerke Kops II und Obervermunt II, die eine wichtige Rolle im europäischen Verbundnetz einnehmen, sowie das Kraftwerk Illspitz und das Rellswerk. Das Kraftwerk Argenbach ist derzeit in Bau, andere befinden sich in Vorprüfung bzw. im wasserrechtlichen Verfahren. Für zahlreiche weitere Projekte wird derzeit die Machbarkeit geprüft, insbesondere für die geplanten Großkraftwerke an der unteren Ill und an der unteren Bregenzerach.