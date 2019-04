Vorarlberg: Lärmstörung mit 260 Kilo schwerer Glocke

Landesverwaltungsgericht bestätigt BH-Geldstrafe von 100 Euro: Privates Glockengeläute, mit dem Gebet vertont wird, stört Nachbarn.

Der pensionierte Landesbeamte hat außen an seinem Wohnhaus eine Glockenanlage angebracht. Die 260 Kilogramm schwere Glocke mit einem Durchmesser von 60 Zentimetern klingt nach den gerichtlichen Feststellungen am Sonntag um 6 und 12 Uhr jeweils drei Minuten lang so laut wie eine Kirchenglocke. Die kleine Glocke, sieben Kilo schwer und mit einem Durchmesser von 24 Zentimetern, wird wochentags betätigt. Freitags bimmeln gleich beide Glocken.

Strafe bestätigt

Für das Läuten der großen Glocke am 1. Juli 2018 um 12 Uhr wurde der Beschuldigte mit einer Verwaltungsstrafe von 100 Euro belegt. Am Vorarlberger Landesverwaltungsgericht wurde jetzt die nach dem Landessicherheitsgesetz erfolgte BH-Strafe bestätigt. Der Beschwerde des Glocken-Eigentümers gegen den Strafbescheid der Bezirkshauptmannschaft Bregenz wurde keine Folge gegeben. Die mögliche Höchststrafe hätte 700 Euro betragen. Die Entscheidung kann noch mit einer außerordentlichen Revision am Verwaltungsgerichtshof in Wien bekämpft werden.